Фантастична перемога бразильців.
Marlon Freitas, getty images
20 червня 2025, 16:23
Капітан бразильського Ботафогу Марлон Фрейташ прокоментував сенсаційну перемогу над французьким ПСЖ (1:0) У 2-у турі КЧС. Його слова наводить офіційний сайт ФІФА.
"ПСЖ — чудова команда. Ми знали, що нам потрібно буде зробити більше, ніж зазвичай, щоб виграти. Напевно, багато хто вважав, що у нас є лише один шанс на перемогу зі 100.
Але для нас 1% — це багато. Так само було і в Кубку Лібертадорес, але ми його виграли. Історія не закінчена — потрібно продовжувати її писати", — сказав Марлон.
Наразі Ботафогу посідає перше місце у групі B, набравши шість очок після двох зіграних матчів.
Раніше тренер Ботафогу прокоментував перемогу над ПСЖ.