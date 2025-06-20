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Фантастична перемога бразильців.

Капітан бразильського Ботафогу Марлон Фрейташ прокоментував сенсаційну перемогу над французьким ПСЖ (1:0) У 2-у турі КЧС. Його слова наводить офіційний сайт ФІФА.

"ПСЖ — чудова команда. Ми знали, що нам потрібно буде зробити більше, ніж зазвичай, щоб виграти. Напевно, багато хто вважав, що у нас є лише один шанс на перемогу зі 100.

Але для нас 1% — це багато. Так само було і в Кубку Лібертадорес, але ми його виграли. Історія не закінчена — потрібно продовжувати її писати", — сказав Марлон.

Наразі Ботафогу посідає перше місце у групі B, набравши шість очок після двох зіграних матчів.

Раніше тренер Ботафогу прокоментував перемогу над ПСЖ.