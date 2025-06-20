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Ренату Пайва поділився своїми думками після гри з ПСЖ.

Головний тренер Ботафогу Ренату Пайва прокоментував перемогу своєї команди у матчі групового етапу КЧС-2025 проти ПСЖ (1:0).

"Ми перемогли ПСЖ їхньою ж зброєю. Тобто, були чудовою командою, грали разом, всі хлопці захищалися і всі атакували. У цьому і полягає великий секрет ПСЖ, чому вони досягають свого і перемагають. Ця команда дає урок всім у футболі.

Я сказав своїм гравцям, щоб вони просто були командою, насолоджувалися футболом, грали разом, атакували разом і разом захищалися.

Ми показали якість бразильських гравців і тренерів. Це перемога всіх тренерів, які працюють з відмінними футболістами в Бразилії", — наводить слова Пайви прес-служба ФІФА.

Свій наступний матч Ботафогу проведе проти мадридського Атлетіко. Гра відбудеться 23 червня о 22:00.