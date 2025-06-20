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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи C, у якому зіграють лісабонська Бенфіка та новозеландський Окленд Сіті.

Лісабонська Бенфіка та новозеландський Окленд Сіті зіграють у другому турі Клубного чемпіонату світу-2025 в Орландо.

Бруну Лажи, після нічиєї проти аргентинського Бока Хуніорс (2:2), використав із перших хвилин Баррейру на правому фланзі оборони, тоді як Кекчю гратиме в опорній зоні, а Престіанні та Актюркоглу розташуються під нападником. Анатолій Трубін звично в рамці воріт.

Пол Поса, на тлі розгрому від мюнхенської Баварії (0:10, залучив до стартового складу Герроу в рамці воріт, тоді як Лагос та Белл зіграють на флангах оборони, Жу розташується в центрі поля, а Зеб виступатиме ліворуч в атаці.

Бенфіка: Трубін — Баррейру, А. Сілва, Отаменді, Каррерас — Аурснес, Кекчю — Ді Марія, Престіанні, Актюркоглу — Павлідіс.

Запасні: Феррейра, Даль, Олівейра, Віндер, Сантуш, Байрамі, Велозу, Луїш, Саншеш, Пріоште, Шельдеруп, Брума, Гоувея, Регу.



Окленд Сіті: Герроу — Лагос, Мітчелл, ден Геєр, Боксолл, Белл — Жу, Ілич — Ю, Беван, Зеб.

Запасні: Трейсі, Сіганда, Грей, Мураті, Лобо, Конноллі, Роджерс, Мануель, Жарріга, Вейл, Фу, Елліс, Кілколлі, Мейнікум, де Вріс.Гра Бенфіка — Окленд Сіті почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.https://football.ua/games_online/98601.html