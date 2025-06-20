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Південнокорейський чемпіонат змінює 26-річне правило на тлі розширення ліги.

Починаючи з 2026 року, вищі футбольні дивізіони Південної Кореї дозволять виступи іноземних воротарів — про це оголосила К-Ліга у своєму офіційному повідомленні.

Заборона діяла з моменту створення чемпіонату у 1999 році та була спрямована на захист місцевих голкіперів, коли кількість професійних клубів у країні не перевищувала десяти.

Сьогодні ж у двох основних дивізіонах грають 26 команд, і керівництво ліги вважає, що це забезпечує достатньо можливостей для розвитку корейських воротарів навіть у нових конкурентних умовах. У заяві наголошується, що розширення турніру сприяє збереженню ігрової практики для місцевих футболістів.

Таким кроком К-Ліга приєднується до провідних азійських першостей — Японії, Китаю та Саудівської Аравії — де обмежень для голкіперів-іноземців вже давно не існує. Очікується, що це рішення підвищить загальний рівень чемпіонату та приверне нових легіонерів у корейський футбол.