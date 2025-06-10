Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірна Сон Хин Міна завершила кваліфікацію, розгромивши Кувейт, і стала єдиною азіатською командою без поразок.

Збірна Південної Кореї завершила відбір на чемпіонат світу 2026 року без жодної поразки. Сьогодні, 10 червня, в рамках десятого туру третього раунду азійської кваліфікації ЧС-2026, південнокорейська команда розгромила Кувейт з рахунком 4:0.

Ця перемога дозволила Південній Кореї впевнено посісти перше місце у своїй групі B та забезпечити собі пряму путівку до фінальної частини Мундіалю.

Особливістю цього відбору для збірної Південної Кореї є те, що вона стала єдиною серед усіх учасників азійського кваліфікаційного етапу, якій вдалося пройти весь шлях без поразок. На її рахунку п'ять перемог та нічия у другому раунді, а також шість перемог та чотири нічиї у третьому раунді.

Раніше повідомлялось, що Узбекистан вперше в історії вийшов на чемпіонат світу.