Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вже відомі десять учасників майбутнього мундіалю.

Сьогодні, 5 червня, визначилися ще два учасники майбутнього чемпіонату світу 2026 року, якими стали Йорданія та Південна Корея.

У матчі дев'ятого туру відбіркового етапу Йорданія обіграла Оман (3:0) завдяки хет-трику Алі Ольвана, тоді як Південна Корея розібралася з Іраком (2:0).

Завдяки цим перемогам, Південна Корея забезпечила собі перше місце у групі, тоді як Йорданія посіла друге місце, що гарантувало збірним попадання на мундіаль.

Для йорданців це перша в історії путівка на чемпіонат світу, а Південна Корея відвідає турнір у 12 раз.

Додамо, що раніше сьогодні вперше у своїй історії путівку на ЧС-2026 виборола збірна Узбекистану.

Таким чином вже відомо десять учасників ЧС-2026, який пройде в Мексиці, США.