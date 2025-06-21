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Німці та бразильці йдуть далі.

Мюнхенська Баварія та бразильський Фламенгу за тур до фінішу групового етапу КЧС забезпечили собі вихід до 1/8 фіналу турніру.

Баварія після перемоги над Бока Хуніорс (2:1) забезпечила собі вихід до плей-оф із шістьма пунктами після двох зіграних матчів. Щоб посісти перше місце в групі С, мюнхенцям потрібно не програти Бенфіці нашого Анатолія Трубіна, яка набрала чотири очки в двох матчах, у заключному турі групового етапу.

Фламенгу обігравши лондонський Челсі (3:1) достроково забезпечив собі не тільки вихід в наступний раунд змагань, а й перше місце в групі D. У команди Феліпе Луїса шість очок після двох зіграних матчів, натомість у "синіх" та туніського Есперанса по три набраних пункта. При цьому "урубу" обіграли обидві ці команди, що дає їм перевагу в особистих зустрічах.

Раніше Венсан Компані висловився після перемоги над Бока Хуніорс.