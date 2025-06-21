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"Рекордмайстер" крокує до 1/8 фіналу КЧС.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн поділився своїми емоціями після перемоги над Бока Хуніорс (2:1) в рамках 2-го туру КЧС. Цитує англійського форварда офіційний сайт ФІФА.

"Хлопці показали хорошу гру. Потрапивши в агресивне середовище зі спекотною погодою, ми знали, що буде нелегко. У першому таймі ми повинні були забити два-три м'ячі, а в другому вони чинили на нас тиск. Суаерник отримав додатковий імпульс, але, щойно вони забили свій гол, ми повернули гру під свій контроль.

Здорово забити гол та вийти в плей-оф. Я радий допомогти команді забитим м'ячем і гольовою передачею. Майкл Олісе — чудовий завершувач атак.

Це найважливіший турнір, ми граємо проти найкращих команд світу. Ми завжди говорили, що нам потрібно змагатися на найвищому рівні. Баварія повинна бути в змозі перемогти будь-яку команду", — заявив Кейн.

Раніше Венсан Компані висловився після перемоги над Бока Хуніорс.