Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи E, у якому зіграють міланський Інтер та японський Урава Ред Даймондс.
Луїс Енріке, Getty Images
21 червня 2025, 21:27
Міланський Інтер та японський Урава Ред Даймондс зіграють у другому турі Клубного чемпіонату світу-2025 в Сіетлі.
Крістіан Ківу, після нічиєї проти мексиканського Монтеррея (1:1), залучив до стартового складу Де Врея в трійці центральних захисників, тоді як Енріке, Залевські та Дімарко гратимуть у центральній вісі.
Мацей Скоржа, на тлі поразки від аргентинського Рівер Плейт (1:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Інтер: Зоммер — Дарміан, Де Врей, Аугусто — Енріке, Барелла, Асллані, Залевські, Дімарко — Л. Мартінес, С. Еспозіто.
Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, Галлігаріс, Ачербі, Паласіос, Ре Чекконі, Коккі, Бастоні, Сучич, Мхітарян, Беренбрух, Карбоні, Де П’єрі, Ф. Еспозіто.
Запасні: Ніекава, Йосіда, Огівара, Немото, Іноуе, Мацумото, Харагуті, Накадзіма, Секіне, Хаякава, Тіаго, Коморі, Такахасі, Нітта.
Урава Ред Даймондс: Нісікава — Ісіхара, Даніло, Гейбротен, Наганума — Густафсон, Ясуі — Канеко, Матеус, Ватанабе — Мацуо.
Гра Інтер — Урава Ред Даймондс почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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