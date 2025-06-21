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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи E, у якому зіграють міланський Інтер та японський Урава Ред Даймондс.

Міланський Інтер та японський Урава Ред Даймондс зіграють у другому турі Клубного чемпіонату світу-2025 в Сіетлі.

Крістіан Ківу, після нічиєї проти мексиканського Монтеррея (1:1), залучив до стартового складу Де Врея в трійці центральних захисників, тоді як Енріке, Залевські та Дімарко гратимуть у центральній вісі.

Мацей Скоржа, на тлі поразки від аргентинського Рівер Плейт (1:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Інтер: Зоммер — Дарміан, Де Врей, Аугусто — Енріке, Барелла, Асллані, Залевські, Дімарко — Л. Мартінес, С. Еспозіто.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, Галлігаріс, Ачербі, Паласіос, Ре Чекконі, Коккі, Бастоні, Сучич, Мхітарян, Беренбрух, Карбоні, Де П’єрі, Ф. Еспозіто.



Урава Ред Даймондс: Нісікава — Ісіхара, Даніло, Гейбротен, Наганума — Густафсон, Ясуі — Канеко, Матеус, Ватанабе — Мацуо.