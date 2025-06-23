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Дебютна перемога Реала під керівництвом Алонсо.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився після перемоги над мексиканською Пачукою (3:1) в 2-у турі КЧС. Його слова наводить Marca.

"Дуже важлива перемога. Ми цінуємо її через увесь контекст, у якому вона здобута. Реал майже весь матч провів у меншості, це важко, і я задоволений там, наскільки розумно ми діяли.

Червона картка — це сумна помилка, яка справила вирішальний вплив на всю гру. Від неї змінився весь підхід. Такі ситуації мають слугувати уроком.

Краще пропустити першими, ніж весь матч грати вдесятьох. Ми з Раулем Асенсіо це обговоримо, треба намагатися уникати подібного. Решта ж мені сподобалося", — сказав Алонсо.

Зазначимо, що вже на сьомій хвилині зустрічі Рауль Асенсіо залишив команду Хабі Алонсо у меншості, отримавши пряму червону картку.