Команда Хабі Алонсо очолила групу, але поки що не гарантувала собі місце у плей-оф.
Реал Мадрид - Пачука, Getty Images
23 червня 2025, 00:00
Мадридський Реал у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу обіграв Пачуку з рахунком 3:1.
Вже на сьомій хвилині зустрічі Рауль Асенсіо залишив команду Хабі Алонсо у меншості, отримавши червону картку.
Однак на 35 хвилині Джуд Беллінгем вивів "вершкових" уперед, а через вісім хвилин Арда Гюлер подвоїв перевагу мадридського клубу.
У середині другого тайму Федеріко Вальверде забив третій м'яч у ворота Пачуки, на що вона відповіла влучним ударом Еліаса Монтіеля за десять хвилин до кінця зустрічі.
Таким чином, Реал набрав чотири очки та очолив групу, випереджаючи Зальцбург (3) та Аль-Хіляль (1), які мають гру в запасі. У Пачуки нуль балів після двох турів.
Свій наступний матч Реал проведе проти Зальцбурга, а Пачука зустрінеться із Аль-Хілялем. Матчі відбудуться 27 червня.
Реал Мадрид — Пачука 3:1
Голи: Беллінгем, 35, Гюлер, 43, Вальверде, 70 — Монтіель, 80.
Реал Мадрид: Куртуа — Ф. Гарсія, Гюйсен, Асенсіо, Александер-Арнольд (Рюдігер, 78) — Беллінгем (Себальйос, 60), Чуамені, Вальверде — Вінісіус Жуніор (Муньйос, 87), Гюлер (Модрич, 60), Г. Гарсія (Діас, 46).
Пачука: Морено — Гонсалес, Перейра, Едуардо, Родрігес (Лопес, 60) — Баутіста (Кеннеді, 46), Монтіель — Кенеді (Санчес, 60), Палавесіно (Гусман, 72), Домінгес (Кабраль, 46) — Рондон.
Попередження: Палавесіно.
Вилучення: Асенсіо, 7.