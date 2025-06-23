Інше

Команда Хабі Алонсо очолила групу, але поки що не гарантувала собі місце у плей-оф.

Мадридський Реал у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу обіграв Пачуку з рахунком 3:1.

Вже на сьомій хвилині зустрічі Рауль Асенсіо залишив команду Хабі Алонсо у меншості, отримавши червону картку.

Однак на 35 хвилині Джуд Беллінгем вивів "вершкових" уперед, а через вісім хвилин Арда Гюлер подвоїв перевагу мадридського клубу.

У середині другого тайму Федеріко Вальверде забив третій м'яч у ворота Пачуки, на що вона відповіла влучним ударом Еліаса Монтіеля за десять хвилин до кінця зустрічі.

Таким чином, Реал набрав чотири очки та очолив групу, випереджаючи Зальцбург (3) та Аль-Хіляль (1), які мають гру в запасі. У Пачуки нуль балів після двох турів.

Свій наступний матч Реал проведе проти Зальцбурга, а Пачука зустрінеться із Аль-Хілялем. Матчі відбудуться 27 червня.

Реал Мадрид — Пачука 3:1

Голи: Беллінгем, 35, Гюлер, 43, Вальверде, 70 — Монтіель, 80.

Реал Мадрид: Куртуа — Ф. Гарсія, Гюйсен, Асенсіо, Александер-Арнольд (Рюдігер, 78) — Беллінгем (Себальйос, 60), Чуамені, Вальверде — Вінісіус Жуніор (Муньйос, 87), Гюлер (Модрич, 60), Г. Гарсія (Діас, 46).

Пачука: Морено — Гонсалес, Перейра, Едуардо, Родрігес (Лопес, 60) — Баутіста (Кеннеді, 46), Монтіель — Кенеді (Санчес, 60), Палавесіно (Гусман, 72), Домінгес (Кабраль, 46) — Рондон.

Попередження: Палавесіно.

Вилучення: Асенсіо, 7.