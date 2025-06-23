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Враховуючи вилучення у Реала, все було в руках Пачуки, але...

Головний тренер мексиканської Пачуки Хайме Лосано прокоментував поразку від мадридського Реала (1:3) в рамках 2-го туру КЧС. Його слова наводить Marca.

"Нам потрібно було знищити Реал, але ми не знали, як це зробити. Я дуже злий, бо в нас була можливість, і це був наш останній шанс залишитися на турнірі.

Я хотів перемогти, але ми не змогли, утім зіграли добре. Це була унікальна можливість перемогти Реал, і ми не думали, що зможемо зробити це, хоча нагода була підходящою.

Модрич — гравець, який визначив епоху. У нього прекрасні людські та спортивні якості. Він завжди добре грає. Ним захоплюються люди, які люблять хороший футбол. Лука великий.

Кількість вболівальників на стадіоні була неймовірною. Вони завжди показують свою підтримку, і я сподіваюся дати їм привід для радості в третій грі", — сказав Лосано.

Зазначимо, що вже на сьомій хвилині зустрічі Рауль Асенсіо залишив команду Хабі Алонсо у меншості, отримавши пряму червону картку.