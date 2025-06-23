Інше

Перемога в меншості від "вершкових".

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем висловився про перемогу над мексиканською Пачукою (3:1) в рамках 2-го туру КЧС. Його слова наводить ESPN.

"Було важко після того, як Асенсіо вилучили. Він молодий захисник, таке трапляється, у цьому немає нічого поганого. Цей матч був випробуванням для нашого характеру і лідерства. Тренер вніс зміни до складу, і кожен гравець із гідністю прийняв це.

У Пачуки вистачало моментів, але ми витримали натиск. Тібо був чудовий. Не ідеальна перемога, але хороша.

Травма плеча? Зараз все гаразд, біль не такий сильний. У мене призначена операція через кілька днів після завершення турніру, після фіналу. І я цьому радий. Це рішення давно назрівало. Я більше не міг носити корсет. Зараз я готовий до того, щоб провести операцію", — сказав Беллінгем.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем пропустить три місяці через операцію.