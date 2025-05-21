Іспанія

Англієць пропустить старт наступного сезону.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем не зможе допомогти своїй команді на старті наступного сезону. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 21-річний англієць ухвалив рішення перенести операцію на травмованому плечі після завершення Клубного чемпіонату світу, який відбудеться цього літа.

Футболіст пропустить близько трьох місяців через відновлення, що означає, що він пропустить старт наступного сезону в Ла Лізі.

Цього сезону Беллінгем провів 50 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 14 асистів.

Нагадаємо, у групі КЧС-2025 Реал зіграє проти Аль-Хіляля, Пачуки та РБ Зальцбурга. Турнір пройде з 15 червня до 13 липня.