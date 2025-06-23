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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи B, у якому зіграють американський Сіетл Саундерз та ПСЖ.

Американський Сіетл Саундерз та Парі Сен-Жермен зіграють у третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Сіетлі.

Браян Шметцер, після поразки від мадридського Атлетіко (1:3), використав із перших хвилин Алекса Ролдана та Толо на фланги оборони, тоді як Кент зіграє праворуч в атаці, яку очолить Феррейра.

Луїс Енріке, на тлі поразки від бразильського Ботафогу (0:1), залучив до стартового складу Маркіньйоса та Мендеша в оборону, тоді як Невеш та Руїс гратимуть у центрі поля.

Сіетл Саундерз: Фрай — А. Ролдан, Рейген, Белл, Толо — К. Ролдан, Варгас — Кент, Руснак, Ротрок — Феррейра.

Запасні: Томас, Кастро, Соуза, Кім, Гомес Андраде, Бейкер, Косса-Рієнці, Жуан Паулу, Бейкер-Вайтінг, Лейва, Де Ла Вега, Морріс, Мусовські, Мінунгу, Де Россаріо.



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе, Маюлю, Кварацхелія.

Запасні: сафонов, Тенас, Кімпембе, Бералдо, Ернандес, Камара, Кан Ін, Москардо, Заїр-Емері, Рамуш, Баркола, Мбає.



Гра Сіетл Саундерз — ПСЖ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.