Football.ua розповідає, на що варто поставити в цій грі.
Хакімі, getty images
23 червня 2025, 15:15
У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Сіетл Саундерс зустрінеться з ПСЖ.
Протистояння прийматиме арена Люмен Філд в Сіетлі. Відбудеться матч у понеділок, 23 червня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.
Букмекери не залишають шансів клубу із МЛС: на перемогу Сіетла встановлений коефіцієнт 15.00, нічия в матчі — 8.20, перемога володарів кубка Ліги чемпіонів — 1.17.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "тотал більше 4.0", представлений показником 2.31.
Коефіцієнтом 1.83 оцінена ставка "обидві команди заб'ють — ні".
Також пропонуємо розглянути сценарій "в матчі буде пенальті — так". На нього можна поставити з показником 2.95.
Слідкуйте за протистоянням Сіетл Саундерс — ПСЖ на Football.ua.