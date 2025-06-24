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Французький центрбек не покине Саудівську Аравію попри інтерес з Європи.

Ан-Наср не продаватиме центрального захисника Мохамеда Сімакана у це трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, саудіський клуб відхилив запити кількох провідних італійських команд, які цікавилися 25-річним французом.

Попри активний інтерес із Серії А, сам Сімакан також не планує змінювати команду та готується до нового сезону у складі Ан-Насра.

Нагадаємо, що французьский центрбек приєднався до саудівського клубу влітку 2024 року з РБ Лейпциг за 35 мільйонів євро.