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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 26 червня та розпочнеться о 04:00.

Мексиканський Монтеррей, який все ще бореться за місце в плей-оф у групі E Клубного чемпіонату світу, зустрінеться з клубом, що вже вибув — Урава Ред Даймондс.

УРАВА РЕД ДАЙМОНДС — МОНТЕРРЕЙ

Четвер, 26 червня, 04:00. Роуз Боул Стадіум, Пасадена. Головний арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина). Пряма трансляція на Суспільне Спорт/ DAZN

Урава Ред Даймондс приїхала на Клубний чемпіонат світу з низкою нестабільних результатів: у семи матчах чемпіонату клуб здобув лише дві перемоги, тричі зіграв внічию та двічі програв.

Потрапивши до складної групи з Інтером, Рівер Плейт та Монтерреєм, Урава очікувала, що фінішує поза зоною плей-оф, і такий результат виглядає найвірогіднішим сценарієм перед заключним туром.

"Червоні дияволи" розпочали турнір із поразки від Рівер Плейт (1:3), за якою була ще одна поразка від Інтера (1:2), коли Урава вийшов вперед, але пропустила два м'ячі в заключній частині матчу.

Ці результати залишають Ураву на останньому місці в квартеті з нулем очок, а це означає, що "червоні дияволи" вже вилетіли з турніру, оскільки відстають від двох лідерів групи на чотири очки.

Тим не менш, команда Мацея Скорці все ще сподівається, що вона зможе здобути перемогу, оскільки він розраховує покинути турнір з високо піднятою головою, у той час як кожна перемога на турнірі приносить близько 1,5 млн фунтів стерлінгів.

Щодо Монтеррея, то команда Доменека Торрента націлена лише на перемогу, оскільки вони прагнуть пробитися в першу двійку та забезпечити собі вихід у плей-оф, хоча їхня доля вже не повністю в їх руках.

Мексиканська команда вважалася третім фаворитом на вихід із групи E, поряд з Рівер Плейт та Інтером, і дві нічиї на даний момент дають їм шанси на вихід до 1/8 фіналу турніру.

Перед фінальним туром Монтеррей відстає від двох лідерів на два очки, але з огляду на те, що Рівер Плейт та Інтер зустрічаються один з одним, перемога для Монтеррея майже напевно забезпечить їм місце у плей-оф.

Перемога Рівер Плейт або Інтера означатиме, що перемога Монтеррея виведе їх у першу двійку, тоді як нічия між двома лідерами може бути достатньою для проходу мексиканської команди, але до уваги підуть додаткові показники.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Урава Ред Даймондс: Нісікава — Ісіхара, Боза, Гейбротен, Наганума — Ясуі, Густафсон — Канеко, Мацумото, Ватанабе — Мацуо.

Монтеррей: Андрада — Гусман, Рамос, Медіна — Артеага, Торрес, Родрігес, Каналес, Деосса — Окампос, Бертраме.

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