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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 21 червня 2025 року.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у США Інтер у вольовому стилі впорався з Уравою Ред Даймондс.

Саме номінальні гості вийшли вперед у протистоянні зусиллями Рьоми Ватанабе. Проти, у підсумку їм не вдалося втримати бодай нічию. Спочатку Лаутаро Мартінес відновив паритет, після чого, вже в компенсований час матчу, Валентін Карбоні встановив на табло підсумковий рахунок.

Інтер із чотирма очками очолив групу E, як Урава Ред Даймондс іде четвертою без жодного залікового бала. У ніч на 22 червня зустрінуться інші учасники квартету, а саме Рівер Плейт і Монтеррей.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Урава Ред Даймондс у рамках другого туру групового етапу КЧС-2025:

Інтер — Урава Ред Даймондс 2:1

Голи: Л. Мартінес, 78, Карбоні, 90+2 — Ватанабе, 11



Інтер: Зоммер — Дарміан, Де Врей, Аугусто — Енріке (Сучич, 85), Барелла, Асллані (Карбоні, 72), Залевські (Мхітарян, 46), Дімарко (Бастоні, 72) — Л. Мартінес, С. Еспозіто (Ф. Еспозіто, 46).



Урава Ред Даймондс: Нісікава — Ісіхара, Даніло, Гейбротен, Наганума (Огівара, 87) — Густафсон (Харагуті, 87), Ясуі — Канеко (Секіне, 65), Матеус (Мацумото, 79), Ватанабе — Мацуо (Тіаго Сантос, 79).



Попередження: Нісікава, Секіне, Тіаго Сантос