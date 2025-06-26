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Президент клубу планує зустрітися з батьком футболіста в США.

Ліонель Мессі може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Президент Аль-Хіляля перебуває в США і планує зустрітися з Хорхе Мессі, батьком і представником футболіста.

Керівник саудівського клубу має намір з'ясувати шанси на підписання аргентинського футболіста цього літа. Контракт нападника та Інтер Маямі розрахований до грудня 2025 року.

Саудівський клуб розглядає Ліонеля Мессі як зірковий трансфер, здатний зміцнити проєкт і конкурувати з європейськими клубами як у спорті, так і в медіапросторі.

Раніше повідомлялося, що Мессі та Суарес заснували власний футбольний клуб.