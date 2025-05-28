Інше

Луїс Суарес побудував базу для команди за власні кошти

Нападники Інтер Маямі Луїс Суарес та Ліонель Мессі заснували власний клуб. Про це повідомив уругвайський форвард у своєму твіттері.

Команда називатиметься Депортіво ЛСМ і розпочне виступи у четвертому дивізіоні чемпіонату Уругваю.

Un sueño más que se hace realidad, hoy nace @DeportivoLSM 💚 pic.twitter.com/4sIjgkRW3O — Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 27, 2025

Скорочення ЛСМ є посиланням на імена Суареса і Мессі.

Presentamos con orgullo el escudo de nuestra identidad y pasión por el fútbol. Nos acompañará dentro y fuera de la cancha.



Esto es Deportivo LSM 💚🖤#DLSM #LuisSuarez #LionelMessi #familiaDLSM #auf pic.twitter.com/HeA9hm6Fw3 — DeportivoLSM (@DeportivoLSM) May 27, 2025

Суарес побудував базу для команди за власні кошти. Скромний стадіон розрахований на 1400 глядачів.

"Я хочу дати шанс молодим уругвайським футболістам. Ми прагнемо створити середовище, де підлітки та діти отримають можливості для зростання", — сказав Суарес.

"Ми з Луїсом пройшли разом футбольну еліту. І тепер, через цей клуб, ми хочемо передати своє бачення футболу новому поколінню. Це проєкт, у який ми обидва віримо", — додав Мессі.

Цього сезону Суарес провів 19 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав вісім асистів. На рахунку Мессі 18 матчів, 11 голів та три асисти.