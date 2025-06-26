Інше

На нас чекає одне з центральних протистоянь групового раунду КЧС.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор висловився про майбутній матч з Манчестер Сіті в рамках 3-го туру Клубного чемпіонату світу. Цитує хорватського фахівця сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Це буде прекрасна гра. Ми вийдемо на поле, щоб перемогти. Ніхто не готується до матчів, щоб грати внічию.

Спека вплине на обидві команди. Гвардіола має рацію, коли каже, що ми не зможемо показати максимум через спеку.

Ми внесемо деякі зміни порівняно з попередніми матчами, але гратимемо серйозно і хочемо перемогти. Бачу, що хлопці горять бажанням проявити себе проти дуже сильного суперника.

Манчестер Сіті — це команда, яка роками домінувала у футболі, її очолює найкращий тренер світу. Ми віддамо всі сили. Будемо грати у свій футбол, вони — у свій, і подивимося, яким буде підсумковий результат", — сказав Тудор.

Матч між Ювентусом та Ман Сіті відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.