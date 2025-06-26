Форвард не хоче довго сидіти без контракту.
Джоантан Девід, Getty Images
26 червня 2025, 08:40
Канадський нападник Джонатан Девід цього літа завершив свою п’ятирічну каденцію виступів за французький Лілль та опинився на ринку вільних агентів відкритим до будь-яких пропозицій.
І оскільки за "догів" у 25-річного виконавця за цей час назбиралось 109 голів та 30 гольових передач у 232 матчах, то попит на нього буде на найвищому рівні.
Зокрема, неаполітанський Наполі та туринський Ювентус уже вийшли на контакт із представниками футболіста.
"Стара Синьйора" нині випереджає "Партенопеї" в процесі перемовин, але й у неї з Девідом не все йде гладко.
Усі контакти мали позитивний характер і нині сторони домовляються щодо зарплати, але цей процес затягує, що в свою чергу не подобається гравцю.
Девід просить Юве поквапитись і те, як туринці на це прохання відреагують, буде вирішальним у питанні його прихильності цьому проєкту.
Наразі пропозиція "зебр" складає 6 млн євро + 2 млн євро бонусів на рік.
У минулому сезоні на рахунку Девіда 25 голів та 12 гольових передач за 49 матчів.