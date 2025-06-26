Італія

Форвард не хоче довго сидіти без контракту.

Канадський нападник Джонатан Девід цього літа завершив свою п’ятирічну каденцію виступів за французький Лілль та опинився на ринку вільних агентів відкритим до будь-яких пропозицій.

І оскільки за "догів" у 25-річного виконавця за цей час назбиралось 109 голів та 30 гольових передач у 232 матчах, то попит на нього буде на найвищому рівні.

Зокрема, неаполітанський Наполі та туринський Ювентус уже вийшли на контакт із представниками футболіста.

"Стара Синьйора" нині випереджає "Партенопеї" в процесі перемовин, але й у неї з Девідом не все йде гладко.

Усі контакти мали позитивний характер і нині сторони домовляються щодо зарплати, але цей процес затягує, що в свою чергу не подобається гравцю.

Девід просить Юве поквапитись і те, як туринці на це прохання відреагують, буде вирішальним у питанні його прихильності цьому проєкту.

Наразі пропозиція "зебр" складає 6 млн євро + 2 млн євро бонусів на рік.

У минулому сезоні на рахунку Девіда 25 голів та 12 гольових передач за 49 матчів.