Цікаве європейське притостояння.
Пеп Гвардіола, getty images
26 червня 2025, 13:36
Головний тренер англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола напередодні матчу 3-го туру КЧС з туринським Ювентусом поспілкувався з журналістами. Цитує іспанського фахівця сайт Джанлуки Ді Марціо.
"Ми далекі від ідеалу — навіть у перемозі 6:0 були моменти, які вимагали поліпшень. Минулий сезон закінчено, але мені подобається, як гравці взаємодіють зараз. Ми проводимо разом 24 години на добу — попереду довгий і важкий рік.
Є групи складніші, але тепер починаються справжні суперники. Це сказано з повагою до всіх, адже Ювентус — велика команда з гучним ім'ям.
Матчі з Ювентусом? Вони завжди чудові. Минулого разу ми грали в період, коли не могли виграти жодного матчу. З Тудором вони стали агресивнішими — грають персонально і мають прекрасних виконавців у центрі поля.
Всі скаржаться на погоду, але вона однакова для всіх. Щоправда, ритм гри справді залежить від спеки. Нам потрібно звикати — наступний чемпіонат світу теж буде в подібних умовах", — заявив Гвардіола.
Матч між Ювентусом та Ман Сіті відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.