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Цікаве європейське притостояння.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола напередодні матчу 3-го туру КЧС з туринським Ювентусом поспілкувався з журналістами. Цитує іспанського фахівця сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Ми далекі від ідеалу — навіть у перемозі 6:0 були моменти, які вимагали поліпшень. Минулий сезон закінчено, але мені подобається, як гравці взаємодіють зараз. Ми проводимо разом 24 години на добу — попереду довгий і важкий рік.

Є групи складніші, але тепер починаються справжні суперники. Це сказано з повагою до всіх, адже Ювентус — велика команда з гучним ім'ям.

Матчі з Ювентусом? Вони завжди чудові. Минулого разу ми грали в період, коли не могли виграти жодного матчу. З Тудором вони стали агресивнішими — грають персонально і мають прекрасних виконавців у центрі поля.

Всі скаржаться на погоду, але вона однакова для всіх. Щоправда, ритм гри справді залежить від спеки. Нам потрібно звикати — наступний чемпіонат світу теж буде в подібних умовах", — заявив Гвардіола.

Матч між Ювентусом та Ман Сіті відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.