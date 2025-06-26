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Інтер у 1/8 фіналу КЧС.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився після виходу команди до 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. Цитує румунського фахівця офіційний сайт "нерадзуррі".

"Я ніколи не говорю про себе, тільки про команду. Сьогодні ми провели справжній матч, команда хотіла пройти далі, навіть попри складний перший тайм. У другому таймі ми знайшли потрібні рішення, м’яч почав рухатись швидше — нам вдалося перемогти та пройти до наступного раунду.

Незабаром гратимемо в 1/8 фіналу — це буде ще одна битва, нам потрібно буде відновити фізичні й ментальні сили, щоби бути готовими до наступного раунду турніру.

Ми аплодували Піо (Еспозіто — прим.), він повинен буде запропонувати нам щось, оскільки в нього наближається день народження. Він був готовий до складної гри на фізичному та ментальному рівні, як і його товариші по команді. Піо зіграв чудову гру.

Я завжди шукаю рішення, хочу дати кожному шанс відчути себе важливим: потрібно знайти енергію і характер, щоб завжди бути доступним для команди.

Наприкінці турніру ми подумаємо про майбутнє, але зараз ми зосереджені на турнірі, тому що хочемо віддати йому належне найкращим чином", – сказав Ківу.

У 1/8 фіналу КЧС міланський Інтер зустрінеться з бразильським Флуміненсе. Гру заплановано на 30 липня, о 22:00 за київським часом.