Італія

19-річний форвард відзначився у воротах Рівер Плейт на КЧС.

Франческо Еспозіто висловився про перший гол за команду в матчі клубного чемпіонату світу з аргентинським Рівер Плейт (2:0).

"Я досі не можу усвідомити це – це було схоже на сон. Я кричав, озирався по сторонах, а потім побачив, як святкує Лаутаро Мартінес. Ось тоді я зрозумів, що це було насправді! Це результат багаторічної роботи, важкої роботи в Спеції. Забити свій перший гол всього через кілька днів після дебюту – це неймовірно.

Чи нагадує це мені мій гол у фіналі плей-оф? На щастя, цей гол був важливішим і мав реальне значення – я дійсно радий цьому. Поза м'язів – це моє святкування, і, коли я побачив свого брата, я відразу ж підбіг, щоб обійняти його", – наводить слова Еспозіто офіційний сайт Інтера.

Раніше повідомлялося, що Інтер хоче зберегти Фраттезі.