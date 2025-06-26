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Сталевий.

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер висловився про спеку під час матчів Клубного чемпіонату світу. Його слова наводить TNT Sports.

"Ми — професіонали, нам слід постійно бути в хорошій фізичній формі. Якщо хтось у свої майже 36 років, як я, може бігти 90 хвилин у таку спеку, то це має вміти робити кожен футболіст. Тож жодних виправдань немає", — заявив Мюллер.

Цього сезону Томас Мюллер відіграв за Баварію 47 матчів, забив вісім голів та віддав вісім результативних передач.

Раніше Мюллер розповів, куди може піти з Баварії.