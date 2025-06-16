Німеччина

Лідер "ротен" хоче бачити підсилення складу команди.

Лідер Баварії Йосуа Кімміх висловився про роботу на трансферному ринку мюнхенського клубу. Його слова наводить Goal.

"Вам доведеться запитати клуб, які плани на трансферному ринку. Звичайно, є відчуття, що ми могли б щось зробити — з Фло (Флоріан Вірц — прим.), який до нас не приїде, від'їзду Лероя Сане та Томаса Мюллера. Я думаю клубу слід зробити якісну роботу на трансферному ринку.

Я був здивований, що Сане їде до Туреччини. Я цього не очікував. Але це його рішення, і в нього є свої причини", — сказав Кімміх.

Наразі Баварія оформила два трансфери — Йонатана Та з Баєра та Тома Бішофа з Гоффенгайму. Обидва перейшли на правах вільних агентів.