Лідер "ротен" хоче бачити підсилення складу команди.
Кімміх, getty images
16 червня 2025, 20:20
Лідер Баварії Йосуа Кімміх висловився про роботу на трансферному ринку мюнхенського клубу. Його слова наводить Goal.
"Вам доведеться запитати клуб, які плани на трансферному ринку. Звичайно, є відчуття, що ми могли б щось зробити — з Фло (Флоріан Вірц — прим.), який до нас не приїде, від'їзду Лероя Сане та Томаса Мюллера. Я думаю клубу слід зробити якісну роботу на трансферному ринку.
Я був здивований, що Сане їде до Туреччини. Я цього не очікував. Але це його рішення, і в нього є свої причини", — сказав Кімміх.
Наразі Баварія оформила два трансфери — Йонатана Та з Баєра та Тома Бішофа з Гоффенгайму. Обидва перейшли на правах вільних агентів.