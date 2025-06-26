Німеччина

35-річний футболіст може продовжити кар'єру в МЛС.

Форвард Баварії Томас Мюллер висловився щодо потенційного трансферу в МЛС.

"Є ймовірність, що я продовжу кар'єру в одному з клубів МЛС. Але перед цим потрібно все добре зважити. Зараз я зосереджений на клубному чемпіонаті світу.

Не виключаю, що ведуться переговори, але для мене зараз в пріоритеті турнір. Поки я нікуди не поспішаю", — передає слова нападника портал Goal.

Нагадаємо, що 35-річний нападник виступає за Баварію з 2009 року. Мюллер покине німецький колектив після закінчення клубного чемпіонату світу 2025.