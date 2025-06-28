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Нападник залишиться в системі Ред Булл, але за межами Німеччини.

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер може найближчим часом перейти до Нью-Йорк Ред Буллз. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, представники обох клубів вже ведуть переговори щодо переходу 29-річного німецького футболіста.

Зазначається, що сам Вернер також прагне змінити клубну прописку цього літа.

Чинна трудова угода гравця з "биками" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у сім мільйонів євро.

Минулого сезону Тімо Вернер на правах оренди відіграв за Тоттенгем 27 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі. Разом зі "шпорами" він став переможцем Ліги Європи.