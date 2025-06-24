Німеччина

Колишній наставник Вердера очолив німецький клуб і підписав контракт до 2027 року.

РБ Лейпциг офіційно представив нового головного тренера — ним став 37-річний Оле Вернер. Угода з фахівцем розрахована до літа 2027 року. Разом із ним до штабу приєдналися Патрік Кольманн і Том Ціхон, які працюватимуть асистентами.

Вернер змінив на посаді Марко Розе, якого керівництво клубу відправило у відставку наприкінці березня через серію незадовільних результатів.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, колишній клуб тренера, Вердер, отримає за трансфер спеціаліста 1.5 мільйона євро. Сума може зрости ще на 500 тисяч залежно від успіхів Лейпцига під керівництвом нового наставника.

Раніше повідомлялось, що Гамбург підписав молодого та талановитого воротаря Лейпцига.