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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють бразильські Палмейрас та Ботафогу.

Бразильські Палмейрас та Ботафогу зіграють у Філадельфії в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Абел Феррейра, після нічиєї проти американського Інтер Маямі (2:2), залучив до стартового складу Джая та Фукса в обороні, тоді як Мартінес та Аллан Еліаса гратимуть у опорній зоні, а Ріос та Маурісіо розташуються під нападником Вітором Роке.

Ренату Пайва, на тлі мінімальної поразки від мадридського Атлетіко (0:1), використав із перших хвилин Даніло в трикутнику в центрі поля.

Палмейрас: Вевертон — Джай, Гомес, Фукс, Пікерес — Мартінес, Аллан Еліас — Естевао, Ріос, Маурісіо — Роке.

Запасні: Ломба, Маркос Роша, Вандерлан, Майке Роша, Мікаел, Навес, Морено, Андерсон, Вейга, Еванжеліста, Пауліньйо, Торрес, Луїджі, Таліс, Лопес.



Ботафогу: Джон — Вітінью, Кунья, Барбоса, Алекс Теллес — Аллан Маркеш, Даніло, Фрейташ — Артур, Ігор Жезус, Саваріно.