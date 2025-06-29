Інше

Англійці святкують.

Головний тренер молодіжної збірної Англії Лі Карслі висловився після перемоги над Німеччиною (3:2) у фіналі чемпіонату Європи-2025 U-21. Цитує ірландського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Я дуже пишаюся гравцями: за їхню самовіддачу протягом останніх 28 днів і за те, як швидко вони засвоїли всі наші настанови. У них неймовірна віра у свої сили. Ця команда справді вірить, що може виграти. Саме таких гравців ми й шукали.

Я дуже радий за них: стати чемпіонами Європи вдруге поспіль — величезне досягнення. Думаю, тепер наше завдання — повторити цей успіх через два роки.

Будь-які невдачі, з якими ми стикалися, тільки згуртовували гравців. І, як я говорив на початку турніру, чим довше ми залишаємося тут, тим краще граємо.

Сьогодні, чесно кажучи, я не думаю, що ми зіграли здорово. Мені здалося, що ми занадто глибоко сіли і не контролювали гру так, як хотілося б. Але, напевно, через пару днів про це вже ніхто не згадає", — сказав Карслі.

Раніше повідомлялося, що Англія — третя країна з щонайменше чотирма виграними Євро U-21.