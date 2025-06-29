U-21

Англійці приєдналися до іспанців та італійців.

Збірна Англії вдруге поспіль виграла молодіжний (U-21) чемпіонат Європи.

У фіналі турніру, який у 2025 році приймала Словаччина, англійці "перестріляли" німців. Таким чином вони захистили титул чемпіонів Європи, здобутий двома роками раніше в Грузії/Румунії.

Зазначимо, що двічі поспіль Євро U-21 Англія виграла вдруге в своїй історії після успіхів у 1982-му й 1984 роках. У той же час тільки збірні Іспанії та Італії є більш успішними учасниками турніру (обидві — п'ять перемог). Німці в даному рейтингу найкращих ідуть четвертими, маючи три звитяги у фіналах.

Влітку 2027 року молодіжний чемпіонат Європи прийматимуть Албанія й Сербія. Перші матчі групового етапу кваліфікації відбулися в червні 2025-го, тоді як останні заплановано на жовтень 2026 року, а плей-оф — на листопад.