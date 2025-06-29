U-21

Загалом для англійців це четвертий подібний успіх.

У вирішальному матчі плей-оф чемпіонату Європи-2025 збірні U-21 Англії і Німеччини зустрілися в словацькій Братиславі.

Номінальні господарі поля двічі уразили ворота гостей протягом першого тайму, на що ті встигнули відповісти одним результативним ударом. У другій половині протистояння німці відновили паритет. Більше голів в основний час матчу не було.

Англійці знову вийшли вперед уже на початку додаткового часу й цього разу зуміли втримати бажаний результат, удруге поспіль і вчетверте загалом ставши переможцями чемпіонату Європи U-21.

Англія — Німеччина 3:2

Голи: Елліотт, 5, Гатчінсон, 25, Роу, 92 — Вайпер, 45+1, Небель, 61

Англія: Бідл — Гіншелвуд, Кванса, Крессвелл, Лівраменто — Андерсон (Іган-Райлі, 98), Макейті (Нванері, 91), Скотт (Мортон, 44) — Стенсфілд (Нортон-Каффі, 62), Гатчінсон (Ілінг-Джуніор, 98), Елліотт (Роу, 91)

Німеччина: Атуболу — Коллінз, Аррі-Мбі, Ерманн (Ваннер, 106), Браун (Ульріх, 86) — Небель, Мартель (Трезольді, 106), Райц — Вайпер (Рель, 80), Вольтемаде, Груда (Кнауфф, 73)

Попередження: Скотт, Ілінг-Джуніор, Бідл — Мартель