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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 28 червня 2025 року.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Челсі за підсумками додаткового часу розбив Бенфіку.

Відкрити рахунок командам удалося вже в другому таймі протистояння, коли Ріс Джеймс вивів номінальних гостей уперед. Ближче до завершення основного часу матч було призупинено через загрозу грози. Поєдинок поновили приблизно за дві години.

Господарі поля встигли врятуватися від поразки завдяки голу Анхеля Ді Марії (із пенальті) у компенсований час, але вилучення Джанлуки Престіанні на початку додаткового через друге попередження виявилося для них фатальним. Зусиллями Крістофера Нкунку, Педру Нету й Кірнана Дьюсбері-Голла Челсі досягнув бажаного результату, вибивши Бенфіку з турніру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Челсі в рамках 1/8 фіналу плей-оф КЧС-2025:

Бенфіка — Челсі 1:4

Голи: Ді Марія, 90+5 (пен.) — Джеймс, 64, Нкунку, 108 , Нету, 114, Дьюзбері-Голл, 117



Бенфіка: Трубін — Аурснес (Гоувея, 86), А. Сілва, Отаменді, Даль — Флорентіну (Престіанні, 70), Баррейру — Ді Марія, Кекчю (Велозу, 86), Шельдеруп (Актюркоглу, 46) — Павлідіс (Белотті, 70).



Челсі: Санчес — Джеймс (Гюсто, 80), Бадьяшиль (Адарабіойо, 70), Колвілл (Ансельміно, 118), Кукурелья — Кайседо, Е. Фернандес (Дьюзбері-Голл, 80), Лавія (Чалоба, 87) — К. Палмер, Делап (Нкунку, 80), Нету.



Попередження: Павлідіс, Флорентіну, Кекчю, Престіанні, Гоувея — Кайседо, Дьюзбері-Голл, Палмер, Колвілл



На 92-й хвилині був вилучений Джанлука Престіанні Гросс (Бенфіка) (друге попередження).