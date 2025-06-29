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Англія знову тріумфує на молодіжному рівні.

Центральний захисник молодіжної збірної Англії Джарелл Кванса висловився після перемоги "трьох левів" у чемпіонаті Європи U-21. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це просто приголомшливо. Пройти весь шлях із цими хлопцями — неймовірні емоції. Турнір був дуже важким, довелося грати з сильними суперниками. Але сьогодні ми точно заслужили на цю перемогу. Ми вклали в гру багато енергії і завжди вірили в себе.

Я приїхав на турнір не в найкращій формі, довелося набирати кондиції поступово. Зіграв шість матчів, було нелегко, особливо ці 120 хвилин. Але найголовніше — ми пройшли через усе це без травм і стали чемпіонами.

Це найкраще відчуття для футболіста — вигравати титули для своєї країни. Ми ніколи не сприймаємо це як належне і сподіваємося, що це тільки початок", — заявив Кванса.

Зазначимо, що "молодіжка" Англії у фіналі Євро-2025 U-21 в овертаймі здолала однолітків з Німеччини (3:2).

Раніше Лі Карслі висловився після перемоги над Німеччиною.