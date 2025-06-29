U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу Євро-2025 (U-21), що відбувся 28 червня 2025 року.

У фіналі плей-оф чемпіонату Європи-2025 (U-21) у Словаччині Англія "перестріляла" Німеччину.

На два гола англійців у стартові 25 хвилин німці відповіли одним результативним ударом у компенсований час першого тайму. У другій половині матчу паритет було відновлено. Номінальні господарі поля знову вийшли вперед уже на початку додаткового часу й цього разу гостям уникнути поразки не вдалося.

Для Англії це друга поспіль і четверта загалом перемога на Євро U-21.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Англія U-21 — Німеччина U-21 у фіналі плей-оф Євро-2025:

Англія — Німеччина 3:2

Голи: Елліотт, 5, Гатчінсон, 25, Роу, 92 — Вайпер, 45+1, Небель, 61

Англія: Бідл — Гіншелвуд, Кванса, Крессвелл, Лівраменто — Андерсон (Іган-Райлі, 98), Макейті (Нванері, 91), Скотт (Мортон, 44) — Стенсфілд (Нортон-Каффі, 62), Гатчінсон (Ілінг-Джуніор, 98), Елліотт (Роу, 91)

Німеччина: Атуболу — Коллінз, Аррі-Мбі, Ерманн (Ваннер, 106), Браун (Ульріх, 86) — Небель, Мартель (Трезольді, 106), Райц — Вайпер (Рель, 80), Вольтемаде, Груда (Кнауфф, 73)

Попередження: Скотт, Ілінг-Джуніор, Бідл — Мартель