Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють ПСЖ та американський Інтер Маямі.
Хорді Альба, Getty Images
29 червня 2025, 18:09
Французький Парі Сен-Жермен та американський Інтер Маямі зіграють у 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 в Атланті.
Луїс Енріке, після перемоги над американським Сіетл Саундерз (2:0), Баркола на лівий фланг атаки.
Хав'єр Маскерано, на тлі нічиєї проти Палмейраса (2:2), залучив до стартового складу Альбу на лівий фланг оборони.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Кварацхелія, Дуе, Баркола.
Запасні: сафонов, Тенас, Бералдо, Ернандес, Камара, Кан Ін, Заїр-Емері, Рамуш, Маюлю, Мбає.
Запасні: Ярбро, Ріос, Мартінес, Сейлор, Альба, Гальєго, Кремаскі, Моралес, Афонсу, Аллен, Піко.
Інтер Маямі: Устарі — Вейгандт, Фалькон, Аллен, Альба — Альєнде, Редондо, Бускетс, Сеговія — Мессі, Суарес.
Гра ПСЖ — Інтер Маямі почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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