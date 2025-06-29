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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють ПСЖ та американський Інтер Маямі.

Французький Парі Сен-Жермен та американський Інтер Маямі зіграють у 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 в Атланті.

Луїс Енріке, після перемоги над американським Сіетл Саундерз (2:0), Баркола на лівий фланг атаки.

Хав'єр Маскерано, на тлі нічиєї проти Палмейраса (2:2), залучив до стартового складу Альбу на лівий фланг оборони.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Кварацхелія, Дуе, Баркола.

Запасні: сафонов, Тенас, Бералдо, Ернандес, Камара, Кан Ін, Заїр-Емері, Рамуш, Маюлю, Мбає.



Інтер Маямі: Устарі — Вейгандт, Фалькон, Аллен, Альба — Альєнде, Редондо, Бускетс, Сеговія — Мессі, Суарес.