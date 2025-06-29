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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють бразильський Фламенгу та мюнхенська Баварія.

Бразильський Фламенгу та мюнхенська Баварія зіграють у 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 у Маямі.

Філіпе Луїс, після нічиєї проти американського Лос-Анджелеса (1:1), залучив до стартового складу Ортіса та Алекса Сандро в обороні.

Венсан Компані, на тлі поразки від лісабонської Бенфіки (0:1), використав із перших хвилин Кімміха та Та в захисті, тоді як Олісе та Коман розташуються під нападником Кейном.

Фламенгу: Россі — Веслі, Ортіс, Перейра, Алекс Сандро — Пульгар, Жоржиньо — Жерсон, Де Арраскаета, Араужу — Плата.

Запасні: Кунья, Варела, Даніло, Жуан Віктор, Айртон, Вінья, Еверттон Араужу, Аллан, де ла Крус, Евертон, Енріке, Майкл, Воллес, Педру, Жунінью.



Баварія: Ноєр — Кімміх, Та, Упамекано, Станішич — Лаймер, Горецка — Олісе, Гнабрі, Коман — Кейн.

Запасні: Перец, Урбіг, Кім, Сане, Палінья, Бішоф, Бої, Геррейру, Мюллер, Кіала, Мусіала, Павлович, Карл, Д. Сантуш, Азну.



Гра Фламенгу — Баварія почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.