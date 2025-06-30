Інше

Головний тренер Інтер Маямі визнав перевагу суперника та відзначив гру Ліонеля Мессі, попри поразку.

Інтер Маямі завершив свій виступ на клубному чемпіонаті світу, зазнавши нищівної поразки від ПСЖ з рахунком 0:4 у матчі плей-оф. Після гри наставник американського клубу Хав'єр Маскерано поділився враженнями від поєдинку та відзначив силу суперника.

"Це справді велика команда. Побачимо, чи зможуть вони утримати цей рівень надовго. Сьогодні у них є якість і видатний тренер. Не буду вдаватися у деталі моїх стосунків із ним. Але щиро бажаю їм досягти стабільності, подібної до тієї, яку мала Барселона.

Я вважаю, що Лео провів чудовий матч, враховуючи те, як мало шансів ми мали. У другому таймі ми більше грали на контратаках. Йому вже 38, і для мене це справжня честь тренувати його. Але навіть Мессі важко щось зробити, коли протистоїть такий ПСЖ", — сказав Маскерано.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Інтер Маямі.