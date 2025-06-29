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Аргентинський фахівець оцінив минулий матч проти ПСЖ.

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу КЧС-2025 проти ПСЖ (0:4).

"Сьогодні різниця була справді відчутною. Ми зіткнулися з, можливо, найкращою командою світу, яка має чудового тренера. Але ми не опускали руки до самого кінця.

Я дуже пишаюся своїми гравцями та тією роботою, яку вони виконали на цьому турнірі. Вони намагалися грати, попри всі труднощі.

Ми показували, на що здатні, у кожному матчі. Різниця між командами — очевидна, але гордість за хлопців — ще більша", — наводить слова Маскерано телеканал DAZN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Інтер Маямі.