Аргентинський фахівець оцінив минулий матч проти ПСЖ.
Хав'єр Маскерано, Getty Images
29 червня 2025, 23:20
Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу КЧС-2025 проти ПСЖ (0:4).
"Сьогодні різниця була справді відчутною. Ми зіткнулися з, можливо, найкращою командою світу, яка має чудового тренера. Але ми не опускали руки до самого кінця.
Я дуже пишаюся своїми гравцями та тією роботою, яку вони виконали на цьому турнірі. Вони намагалися грати, попри всі труднощі.
Ми показували, на що здатні, у кожному матчі. Різниця між командами — очевидна, але гордість за хлопців — ще більша", — наводить слова Маскерано телеканал DAZN.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Інтер Маямі.