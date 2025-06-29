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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 29 червня 2025 року.

ПСЖ у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу впевнено обіграв Інтер Маямі (4:0) та вийшов у чвертьфінал турніру.

Команда Луїса Енріке відкрила рахунок на шостій хвилині зусиллями Невеша, після чого на 39 хвилині він же оформив дубль.

Потім на 45 хвилині Авілес зрізав м'яч у сітку власних воріт, а остаточну крапку в матчі поставив Хакімі на третій компенсованій хвилині до першого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Інтер Маямі в рамках 1/8 фіналу плей-оф КЧС-2025:

ПСЖ — Інтер Маямі 4:0

Голи: Невеш, 6, 39, Авілес, 45 (авт.), Хакімі, 45+3.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Лі Кан Ін, 69), Маркіньйос (Бералдо, 46), Пачо, Мендеш (Ернандес, 69) — Невеш (Дембеле, 61), Вітінья, Руїс (Заїр-Емері, 46) — Кварацхелія, Дуе, Баркола.

Інтер Маямі: Устарі — Вейгандт, Фалькон, Аллен (Авілес, 19), Альба — Альєнде, Редондо, Бускетс, Сеговія (Кремаскі, 75) — Мессі, Суарес.

Попередження: Авілес, Вейгандт, Суарес.