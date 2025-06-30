Інше

Інтер Маямі припинив виступи на Клубному чемпіонаті світу, поступившись чинному переможцю Ліги чемпіонів.

Ліонель Мессі підсумував виступ Інтера Маямі на Клубному чемпіонаті світу 2025 року після поразки в 1/8 фіналу. Аргентинський ветеран поділився своїми думками у коментарі для ESPN.

У матчі плей-оф, що відбувся 29 червня, американський клуб не зміг протистояти Парі Сен-Жермен і зазнав поразки з рахунком 0:4. Попри невтішний результат, Мессі позитивно оцінив зусилля своєї команди на турнірі.

— Ну, гра була такою, як і очікувалося. ПСЖ — це величезна команда, вони чемпіони останнього розіграшу Ліги чемпіонів, вони дуже хороші. Це була гра, якої ми очікували, ми намагалися зробити все можливе, і ми залишили хороше враження на рівні клубного чемпіонату світу.

Після матчу з Палмейрасом ми залишилися при думці, що, виграючи 2:0 і в підсумку зігравши внічию, ми маємо зіграти з ПСЖ, що було складніше. Але це не розчарування, це просто ситуація, яка могла скластися інакше. Нічия на останніх хвилинах залишила кислуватий присмак, але я думаю, що крім цього ми змагалися. Все закінчилося, і тепер ми повинні думати про те, що буде далі, — сказав Лео.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Інтер Маямі.