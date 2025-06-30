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"Ротен" крокують далі.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після перемоги над бразильським Фламенгу (4:2) в рамках 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. Цитує бельгійського фахівця Bayern & Germany.

"Атмосфера була настільки особливою і наелектризованою, що інтенсивність матчу зашкалювала. Ми вкочувалися в гру поступово. Думаю, для вболівальників це був чудовий матч. Ми раді вийти в наступний раунд.

Матч з ПСЖ? Подивимося, що нам потрібно для цієї гри. Зараз головне — відпочити. Нам потрібно відновити енергію. Дві топові команди зіграють одна з одною на великій сцені. Ми будемо до цього готові.

Останній матч Сане? Відчуваю до нього виключно повагу. Коли ділиш роздягальню з кимось, у цьому є щось особливе. Ми багато виграли разом у Манчестер Сіті і продовжували перемагати тут. Мої стосунки з ним назавжди залишаться хорошими. Бажаю йому всього найкращого", — сказав Компані.

Матч між Баварією та ПСЖ відбудеться 5-го липня, о 19:00 за київським часом.