Німеччина

Мюнхенський гранд погодив умови контракту з молодою зіркою атаки, перемовини між клубами тривають.

Мюнхенська Баварія знаходиться на завершальній стадії перемовин щодо трансферу нападника Штутгарта Ніка Вольтемаде. За даними італійського журналіста Ніколо Скіри, чемпіони Німеччини вже узгодили з футболістом особистий контракт до літа 2030 року.

Наразі тривають обговорення фінансових умов угоди між клубами. Штутгарт оцінює 23-річного форварда у 60 мільйонів євро, в той час, як Баварія сподівається вкластися в суму не більше 40 мільйонів. Мінімальний бюджет, який мюнхенці готові виділити на трансфер, становить 30 мільйонів.

Нік Вольтемаде приєднався до Штутгарта лише минулого літа як вільний агент, але вже встиг стати одним із найяскравіших молодих гравців Бундесліги. Цього літа він також відзначився впевненою грою на молодіжному Євро-2025, допомігши збірній Німеччини дістатися до фіналу турніру.

Раніше повідомлялося, що в разі переходу до Баварії німець зароблятиме до 10 млн євро на рік.