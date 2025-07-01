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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 30 червня 2025 року.

Міланський Інтер у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу поступився Флуміненсе (0:2).

Бразильська команда відкрила рахунок у дебюті поєдинку, коли на третій хвилині ворота "нерадзуррі" вразив Кано.

Потім у компенсований час до другого тайму Еркулес подвоїв перевагу Флуміненсе.

У чвертьфіналі Флуміненсе зіграє проти Аль-Хіляля, який дотиснув Манчестер Сіті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Флуміненсе в рамках 1/8 фіналу плей-оф КЧС-2025:

Інтер — Флуміненсе 0:2

Голи: Кано, 3, Еркулес, 90+3.

Інтер: Зоммер — Дарміан, Де Врей, Бастоні (Аугусто, 71) — Думфріс (Луїс Енріке, 53), Барелла, Асллані (Сучич, 53), Мхітарян (Карбоні, 53), Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам (С. Еспозіто, 66).

Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Фрейтес — Шав’єр, Нонато (Ліма, 60), Берналь (Тіаго Сантос, 81), Мартінеллі (Еркулес, 60), Рене — Аріас, Кано (Еверальдо, 66).

Попередження: Асллані, Бастоні — Кано, Фрейтес, Рене, Тіаго Сантос.