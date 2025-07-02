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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 1 липня 2025 року.

апередодні в Маямі на Hard Rock Stadium мадридський Реал у 1/8 фіналу оновленого Клубного чемпіонату світу здолав туринський Ювентус.

Команда Ігора Тудора почала гру з двох відмінних загублених гольових моментів Рандаля Коло Муані та Кенан Їлдиза.

А вже після цього суперники закрили її біля штрафного, і посеред другого тайму Реал таки забив вирішальний гол.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Ювентус в рамках 1/8 фіналу плей-оф КЧС-2025:

Реал — Ювентус 1:0

Гол: Гонсало, 54

Реал: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде (Себальйос, 90), Чуамені, Беллінгем — Гюлер (Модрич, 77), Гонсало (Мбаппе, 68), Вінісіус.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Ругані (Гатті, 86), Келлі (Гонсалес, 59) — Алберту, Локателлі (Маккенні, 86), Тюрам, Камб’язо — Консейсан (Костич, 60), Коло Муані, Їлдиз (Копмейнерс, 71).

Попередження: Беллінгем