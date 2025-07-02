У ніч на 2 липня в США завершився останній матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Таким чином, усі учасники й пари чвертьфіналу плей-оф уже відомі. Європа в наступному раунді турніру представлена найбільшою кількістю клубів (п’ять).

04.07, 22:00. Флуміненсе — Аль-Хіляль
05.07, 23:00. Палмейрас — Челсі
05.07, 19:00. ПСЖ — Баварія
05.07. 23:00. Реал Мадрид — Боруссія Дортмунд