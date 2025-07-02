Інше 02 липня 2025, 09:10 Визначились усі пари чвертьфіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 Матчі наступного раунду турніру стартують у п’ятницю, 4 липня. Трент Александер-Арнольд, Getty Images 02 липня 2025, 09:10 У ніч на 2 липня в США завершився останній матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025. Таким чином, усі учасники й пари чвертьфіналу плей-оф уже відомі. Європа в наступному раунді турніру представлена найбільшою кількістю клубів (п’ять). Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Football.ua (@football.ua.ua) 04.07, 22:00. Флуміненсе — Аль-Хіляль 05.07, 23:00. Палмейрас — Челсі 05.07, 19:00. ПСЖ — Баварія 05.07. 23:00. Реал Мадрид — Боруссія Дортмунд Ілля Береза всі статті автора Команди Аль-Хіляль Баварія Боруссія Дортмунд Палмейрас ПСЖ Реал Мадрид Флуміненсе Челсі Джерела Football.ua Facebook