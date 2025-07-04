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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 липня 2025 року.

Завершилася 1226 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- російські війська завдали кількох ударів по Полтаві за допомогою дронів Shahed. У ЗСУ підтвердили, що росіяни поцілили в будівлю ТЦК та СП. Там виникла пожежа. Також росіяни влучили дроном у приватний будинок поблизу військкомату. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, 59 людей зазнали поранень.

- В окупованому Луганську внаслідок вибуху автівки помер колишній "мер" Маноліс Пілавов, який очолював окупаційну адміністрацію міста від 2014 до 2023 року.

- Президент США Дональд Трамп та глава рф володимир путін провели телефонну розмову напередодні Дня незалежності США. Вона тривала близько години. Глава рф заявив Трампу, що росія не відступить від своїх цілей у війні проти України, але підтвердив готовність продовжити переговорний процес.

- Сили безпілотних систем ЗСУ уразили завод "Енергія" в Липецькій області рф. За даними українських військових, на території заводу лунали вибухи, виробництво зупинено. Результати вогневого ураження ще уточнюються.

- Військова контррозвідка викрила майора Повітряних сил ЗСУ. За даними слідства, він разом з колишньою дружиною працював на спецслужби рф та збирав інформацію про українську військову авіацію. Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних та 51 авіаційного ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 79 керованих бомб, здійснив 1120 ударів дронами-камікадзе та 4500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник завдав 9 авіаційних ударів, загалом скинув 16 керованих авіаційних бомб, та здійснив 178 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах Вовчанська та Амбарного. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка та Вільхуватка.

Ворог чотири рази атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії, Серебрянки та в напрямку Дронівки й Шандриголового. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили три атаки противника поблизу Виїмки та Федорівки.

Наші війська відбили одну атаку в бік Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалась у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Разіне, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Новопавлівки, Мирнограда, Новопідгородного й Софіївки. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Філія, Дачне. За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 69 та поранили 48 окупантів на цьому напрямку, знищили чотири автомобілі, дві самохідні станції радіоелектронної боротьби “Гроза”, два супутникові термінали, сім мотоциклів та три безпілотні літальні апарати. Крім того, значно пошкодили одну бойову броньовану машину, чотири мотоцикли та ворожу гармату.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак на позиції українських військ, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле, Мирне, Піддубне та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

Українські захисники відбили одну атаку загарбників у бік Новопавлівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили три атаки противника.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!